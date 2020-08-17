الهند تتجاوز 50 ألف وفاة بسبب كورونا منذ بداية تفشي الجائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

تجاوزت الهند اليوم الاثنين 50 الف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 941 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبتسجيلها 50 الفا و 921 حالة وفاة تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميا في عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

وأحصت الهند حتى الآن أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بعد تسجيل 57 الفا و 982 حالة اصابة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين.