كوريا الجنوبية تلزم الوافدين المصابين بكورونا بتحمل نفقات العلاج بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنه يتعين على الأجانب القادمين من الخارج المصابين بفيروس كورونا المستجد تحمل تكاليف علاجهم بدءا من اليوم الاثنين، في حين سيتحمل من ينتهكون القواعد المحلية كامل التكاليف الطبية ذات الصلة.

وذكرت السلطات الصحية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- بأنها ستطلب الأجانب القادمين من الخارج المصابين بكوفيد-19 بتحمل تكاليف حصولهم على الخدمة الطبية إذا ثبت انتهاكهم قوانين الحجر الصحي المحلية.

ومن المقرر أن تفرض كوريا الجنوبية على الأجانب الذين يدخلون البلاد بعد يوم 24 أغسطس دفع مبالغ مختلفة للعلاج من خلال مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.. وحتى الآن كانت كوريا تقدم خدمات طبية مجانية لجميع مصابي كوفيد-19 بما يشمل الأجانب.

وتتزايد مؤخرا الأصوات المنادية بجعل الأجانب يشاركون في تكلفة علاجهم من فيروس كورونا، في الوقت الذي يتسبب فيه الفيروس الذي يستمر منذ فترة طويلة في زيادة العبء على دافعي الضرائب.

وكانت كوريا حذرت من تغيير سياسة العلاج المجاني للأجانب لأسباب دبلوماسية.

ومع ذلك، لن يتكلف الأجانب الذين أصيبوا بالفيروس داخل البلاد تكاليف علاجهم، لمنع تفشي الإصابة بالمجتمع المحلي. كما سيحصل الأجانب -القادمون من الخارج بعد يوم 24 أغسطس- المسجلون في نظام التأمين الصحي الحكومي على دعم الدولة.

وقفز عدد الإصابات لأعلى معدلاته في خمسة أشهر إلى 279 حالة يوم الأحد ما يعزى رئيسيا إلى ارتفاع عدد الإصابات المتعلقة بالكنائس في منطقة سول العظمى، ومن بينهم جاءت 267 حالة لانتقال العدوى محليا.