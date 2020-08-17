بيلوسي تدعو مجلس النواب للعودة للانعقاد من أجل تصويت على الخدمات البريدية قبل الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قالت النائبة الديمقراطية الأمريكية نانسي بيلوسي يوم الأحد إنها ستدعو مجلس النواب للعودة للانعقاد الأسبوع المقبل للتصويت على مشروع قانون يمنع خدمة البريد الأمريكية من تنفيذ أي تغييرات على عملياتها أو على مستوى الخدمة قبل انتخابات نوفمبر.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في مجلس النواب: "في وقت انتشار الجائحة، تعتبر خدمة البريد محورية للانتخابات".مضيفة أنه "لا يجب على الأمريكيين الاختيار بين صحتهم والتصويت".

وفي وقت لاحق يوم الأحد، دعا النائب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر أيضًا مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إلى الانعقاد مبكرا للتصويت على مشروع قانون مجلس النواب. ولم يكن من المقرر استئناف جلسات الكونجرس الأمريكي حتى 8 سبتمبر المقبل.

وتأتي رسالة رئيسة مجلس النواب بيلوسي في الوقت الذي أصبح فيه التصويت عبر البريد نقطة خلاف في الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، وبعد أن دعا الديمقراطيون في الكونجرس رؤساء الخدمات البريدية الأمريكية للإدلاء بشهاداتهم في جلسة استماع عاجلة في 24 آب/أغسطس الجاري.

في وقت سابق يوم الأحد، طلب الزعماء الديمقراطيون من المدير العام لخدمات البريد لويس ديجوي ورئيس مجلس محافظي الخدمات البريدية الأمريكية روبرت دنكان المثول أمام مجلس النواب الأمريكي.

وأجبر وباء فيروس كورونا العديد من الأمريكيين على البقاء في منازلهم وطلب الديمقراطيون 25 مليار دولار كتمويل إضافي للخدمات البريدية لضمان تصويت المواطنين من المنزل باستخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد.

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ومع ذلك، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بطاقات الاقتراع عبر البريد عرضة للتزوير.ولا يوجد دليل يدعم فكرة أن أوراق الاقتراع الغيابية أو بالبريد تسهم في تزوير الناخبين.

في غضون ذلك ، يزعم الديمقراطيون في الكونجرس أن التغييرات التنظيمية في الخدمة البريدية "تبطئ البريد وتهدد نزاهة الانتخابات" ، بينما ينتقدون جهود ترامب لمنع التمويل الطارئ.

وقالت بيلوسي وشومر وآخرون في بيان "كشف الرئيس صراحة عن نيته التلاعب بخدمة البريد لحرمان الناخبين المؤهلين من الوصول إلى الاقتراع سعياً وراء إعادة انتخابه".

وتابع البيان "المثير للقلق أن مدير عام خدمات البريد - وهو مانح ضخم لترامب - عمل كمتواطىء في حملة الرئيس للغش في الانتخابات، حيث أجرى تغييرات تشغيلية شاملة جديدة تقلل من معايير التسليم وتؤخر البريد".

وبدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ تحقيقا رسميا الأسبوع الماضي حول تأخير تسليم البريد.