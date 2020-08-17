شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. 561 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين تسجيل 561 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 224014. وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات حالة واحدة ليصبح 9232.

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