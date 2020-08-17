رئيس الدومينيكان الجديد يتعهد في حضور بومبيو بقيادة حكومة حوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد لويس أبي نادر رئيس الدومينيكان الجديد بقيادة حكومة "حوار غير محدود"، واصفا اللحظات التي تمر بها بلاده بـ"الأصعب".

جاء ذلك في خطاب عقب أداء لويس أبي نادر، الإثنين، اليمين الدستورية كرئيس جديد للدومينيكان منهيا رسميا 16 عاما من حكم حزب التحرير الدومينيكاني.

وقال أبي نادر، في خطابه الافتتاحي في سانتو دومينجو، حضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،: "نعيش واحدة من أصعب اللحظات في تاريخنا"، متعهدا بأنه سيقود حكومة "حوار غير محدود".

ويحل أبي نادر محل دانيلو ميدينا، الذي منعه الدستور من السعي لولاية ثالثة وقاد البلاد لمعدلات نمو اقتصادي عالية، بمتوسط يزيد على 6 بالمئة سنويا بين عامي 2014 و 2018 قبل ظهور الجائحة.

وفاز مرشح الحزب الثوري الحديث، بشكل مقنع، على مرشح حزب التحرير الدومينيكاني وزير الأشغال العامة والاتصالات السابق جونزالو كاستيلو في انتخابات يوليو/ تموز الماضي.

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وكان أبي، رجل الأعمال البالغ من العمر 52 عاما، قد خسر سابقا مسعى عام 2016 للرئاسة وليس لديه خبرة سابقة في المناصب العامة، وقام بحملته على أساس وعود بالتحديث ومكافحة الفساد والجريمة وخلق فرص عمل.

ووصفت الانتخابات بأنها الأولى في أمريكا اللاتينية منذ بداية جائحة كورونا، والتي ألقت بظلالها على الحملات الانتخابية والتصويت نفسه.

وأعلنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ، والتي تشترك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، تسجيل أكثر من 86 ألف حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 1450 حالة وفاة.