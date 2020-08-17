شينزو آبي يدخل مستشفى بطوكيو لإجراء فحص "معتاد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام يابانية، الإثنين، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو لإجراء فحص.

وقالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن شينزو آبي دخل المستشفى لإجراء فحص، فيما لم يعرف السبب بشكل مفصل. من جانبها، نقلت وكالة كيودو عن أشخاص حول آبي قولهم إن الأخير دخل لإجراء فحص "معتاد". بدوره، قال مصدر حكومي مطلع، لوكالة رويترز للأنباء، إن رئيس الوزراء الياباني يعتزم العودة لمنزله في وقت لاحق اليوم.

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