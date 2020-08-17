شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصل مصر لصفر إصابات كورونا؟.. عضو بلجنة الصحة بمجلس النواب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الدولة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في مواجهة أزمة كورونا ونريد أن نصل لصفر إصابات".. جاءت هذه الكلمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بافتتاح محطة عدلي منصور، ليبقى التساؤل كيف تصل مصر لصفر إصابات كورونا؟

أجاب على هذا السؤال الدكتور أيمن أبو العلا عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، قائلاً: "إذ استطعنا أن نكمل ونواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحرص شديد، وأن يكون هناك اهتمام في مسألة العزل المنزلى والعزل بالمستشفيات وعدم استهتار، خاصة أننا بمصر وصلنا لمرحلة أن كل مواطن مصاب بالفيروس يعدى مواطنًا آخر فقط وليس الحال كما كان في الأول".

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات لـ"الخليج 365": "توقعت أن نصل إلى صفر إصابات بالفيروس قبل عيد الأضحى لكن هناك شعور لدى المصريين بأن فيروس كورونا انتهى وهو ما تسبب في وجود تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى الآن خاصة في التزاحم أيام العيد".

وتابع: "علينا جميعًا أن نتعلم من دول العالم وما حدث فيها من تسجيل إصابات، وعدم الاستهتار حتى لا تمتد الإصابات بالفيروس الوبائي" داعيًا جميع المواطنين الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي".

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وعن حتمية حدوث موجة ثانية في مصر للفيروس كورونا، قال "أبو العلا": "الموجة الثانية تعنى تمحور الفيروس وليس لازمًا حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا بمصر حال الالتزام بالإجراءات الاحترازية" مشيرًا إلى أن الأمصال هي المنقذ الوحيد بعد الإجراءات الاحترازية الذى يخلصنا من هذا الفيروس".

ووجه "أبو العلا" رسالة إلى جميع المواطنين قائلاً: "الدولة اتخذت الإجراءات المناسبة لمواجهة فيروس كورونا، وعملت ما عليها، والمواطن هو الذى يجب عليه أن يحافظ على الإجراءات الاحترازية".

وكان الرئيس السيسي قال إن فيروس كورونا حساس، ويجب أن ندرك بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع الفيروس، لأن ذلك سينعكس علي المجتمع، وبالتالي يجب على المجتمع الإصرار والثبات على الموقف كمواطنين وأجهزة ودولة، للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة بمصر، بشكل كبير، وخاصة فى ظل اقتراب المدارس وفصل الشتاء، وعلى وسائل الإعلام التأكيد على التحفظ والإجراءات الوقائية وعدم الزحام.