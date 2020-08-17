شكرا لقرائتكم خبر عن باحث ليبى: مصر حاصرت مرتزقة أردوغان.. وليبيا صخرة ستتحطم عليها مطامع العثمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور جبريل العبيدي الباحث الليبي، اتفاقية مصر مع اليونان لترسيم الحدود اليونانية محاصرة من الدولة المصرية لمرتزقة أردوغان في ليبيا، قائلاً: "ليبيا ربما ستكون الصخرة التي ستتحطم عليها مطامع العثماني الجديد أردوغان وأوهامه وهوسه، والنهاية أصبحت وشيكة لمطامع هذا الرجل في ليبيا، بعد توقف تقدم مرتزقته أمام خط سرت - الجفرة الأحمر، من الجانب المصري، وبعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر".

وأشار "العبيدي" في مقال نشره عبر صحيفة الشرق الأوسط إلى أن مشروع أردوغان الوهمي لابتلاع البحار المحيطة بتركيا، الذي أطلق عليه «الوطن الأزرق»، يعد أكبر عملية تزوير وتلاعب بالجغرافيا عرفها التاريخ، وقد سقطت محليًا وإقليميًا ودوليًا، فأردوغان يطمع في السيطرة على ثروات المتوسط، وهذا ما أكده وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، إذ قال بالحرف الواحد "إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرق المتوسط".

وقال الباحث الليبى إن الرئيس التركي أردوغان، متعطش للبترول والغاز الليبي، وصنع لنفسه أعداء على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفًا: "مخطط تركيا لزراعة تنظيم «داعش» في الغرب الليبي، وذلك بتجهيز إرهابيين وتصنيع المفخخات، فالشراكة التركية مع الإرهاب لم تعد خافية، بل دفعت بالعديد من المراقبين للمطالبة بإعلان تركيا دولة داعمة للإرهاب".

وتابع: "الوجود التركي في ليبيا هو جزء رئيسي من الأزمة، وبالتالي لا يصلح أن يكون جزءًا من الحل، ولعل اقتراح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، حلاً للأزمة الليبية، من دون الوجود التركي، لدى اجتماعه مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة، يؤكد وجود إرادة ليبية وتوافق غربي أمريكي على إبعاد تركيا عن ليبيا".