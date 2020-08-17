إجمالي عدد الوفيات في استراليا يتجاوز 400 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني - (د ب أ):

قفز عدد الوفيات في أستراليا جراء جائحة فيروس كورونا إلى أكثر من 400 حالة اليوم الاثنين مع تسجيل 25 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ولاية فيكتوريا، وهو رقم قياسي يومي جديد.

وارتفع عدد ضحايا الوباء في أستراليا بذلك إلى 421 حالة وفاة. وسجلت ولاية فيكتوريا، التي تعد بؤرة تفشي الموجة الثانية في أستراليا، ثلاثة من كل أربعة وفيات على المستوى الوطني.

وذكرت إدارة الصحة في فيكتوريا على تويتر أنه تم تسجيل 282 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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ويشير الرقم الجديد إلى انخفاض مطرد في الإصابات الجديدة منذ فرض إغلاق صارم في العاصمة ملبورن.

وتخضع ملبورن ، التي يقطنها 9ر4 مليون نسمة ، لقيود صارمة مع حظر تجول ليلي وكمامات إلزامية في الأماكن العامة لمكافحة انتشار الفيروس.

ومنعت ولايات أسترالية أخرى الأشخاص من فيكتوريا من عبور حدودها. ويجب أن يخضع أي شخص حصل على إذن بالدخول إلى حجر صحي لمدة أسبوعين على نفقته الخاصة.