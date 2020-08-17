كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر البرازيل تسجل أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت البرازيل عن 41576 حالة إصابة جديدة بـCovid-19 و709 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد يوم السبت.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الآن 3.3 مليون. وتوفي ما لا يقل عن 107،232 شخصًا بسبب فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لبيانات الوزارة.

وسجلت ولاية ساو باولو 11408 حالة إصابة جديدة و167 حالة وفاة جديدة يوم السبت، بانخفاض عن 11667 و289 في اليوم السابق.

وكانت ساو باولو هي الولاية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا في البرازيل، حيث بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 697530 حالة و26780 حالة وفاة مؤكدة.

كما أبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن 6345 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 517.714 حالة مؤكدة. كما أبلغت الوزارة عن 635 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد القتلى في البلاد إلى 56543.

ووقعت الحكومة المكسيكية يوم الخميس اتفاقية مع شركة التكنولوجيا الحيوية AstraZeneca لإنتاج لقاح Covid-19 في المكسيك ليتم تصديره إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2021.

وقالت سيلفيا فاريلا، الرئيس التنفيذي لشركة AstraZeneca Mexico، في مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي، إن إنتاج لقاح Covid-19 قد يبدأ في عام 2021.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة اليابانية، السبت، عن تسجيل 1238 إصابة جديدة بفيروس كورونا. هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تبلغ فيه البلاد عن أكثر من 1000 حالة يومية جديدة وتم تسجيل 385 منها في العاصمة طوكيو.

وأعلنت الوزارة عن ثلاث وفيات أخرى. وسجلت اليابان حتى الآن 55426 حالة إصابة مؤكدة و1101 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

وعلى صعيد آخر، أبلغت الولايات المتحدة عن 47913 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و1029 حالة وفاة جديدة ذات صلة يوم السبت، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وبذلك يرتفع الإجمالي الوطني إلى 5،361،165 حالة و169،481 حالة وفاة.

وتشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى الوطن.

وحذر الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، هذا الأسبوع من أنه إذا فشل الأمريكيون في اتباع إرشادات الوقاية من فيروس كورونا مثل ارتداء الأقنعة وتجنب الحشود، فقد نكون في انتظار "أسوأ سقوط لدينا من أي وقت مضى. "

وتأتي الأرقام المروعة مع إعادة فتح المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، لكن حذر خبراء مثل كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوسي، من التسرع في إعادة فتح أبوابها مع ارتفاع الحالات في البلاد.

وقال فوسي للممثل ماثيو ماكونهي في مقابلة على إنستغرام يوم الخميس: "إذا اعتقدت أنه يمكنك تجاهل العوامل البيولوجية واستعادة الاقتصاد، فلن يحدث ذلك".

وتابع "هذا لن يحدث. عليك أن تفعل كلا الأمرين، يجب أن تتحكم في المواد البيولوجية بينما تفتح البلاد بعناية."