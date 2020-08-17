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تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي في 16 أغسطس آب مقابل 19 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 37 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض مقابل 16 حالة قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 16 أغسطس آب 84849 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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