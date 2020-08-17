اخبار العالم

مصر تتخلص من المواد الخطرة المخزنة في موانئها بعد انفجار بيروت

0 نشر
بواسطة «المجلة» 0 تبليغ

Advertisements

قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد إن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت هذا الشهر.

وأضاف الوزير أمام البرلمان "ما حدث في بيروت جعلنا نراجع انفسنا وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ".

وتابع قائلا "هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سيكون تم تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة".

وأشار إلى أن إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.

Advertisements

وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس آب بسبب أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم المخزنة دون إجراءات للسلامة في قتل أكثر من 170 شخصا وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تتخلص من المواد الخطرة المخزنة في موانئها بعد انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا