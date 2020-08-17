شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في المكسيك ترتفع إلى 522162 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 522162 حالة والوفاة إلى 56757.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.