شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية يحذر من مجاعة في الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عمليات برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كلود جيبيدار، أن الكثير من الكونغوليين على حافة هاوية الجوع، وهم الآن في خطر أكبر من الوقوع فيها.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من احتمال فقدان ملايين الأرواح، بسبب الجوع، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تصاعد الصراع وتفاقم انتقال كوفيد-19، وحث المجتمع الدولي على تكثيف الدعم للدولة الأفريقية.

وأضاف أنه أمام هذا الوضع لا يمكن للعالم أن يدع ذلك يحدث، على الرغم من أن الجهود تتمحور حول الخسائر الفادحة التي يتسبب فيها فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " في الأرواح وسبل العيش في أماكن أخرى.