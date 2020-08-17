شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل الانتخابات العامة في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، إنه سيتم تأجيل الانتخابات العامة أربعة أسابيع حتى 17 أكتوبر مع تصدي البلاد لتفش جديد لفيروس كورونا. وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي: "في نهاية الأمر، السابع عشر من أكتوبر.. يوفر وقتا كافيا للأحزاب كي تخطط لحملاتها في ظل الظروف الموجودة".

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