شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد أهمية التفاوض حول اتفاق ينظم تشغيل سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخارجية المصرية في بيان، عقب مشاركة وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي المصريين أمس، في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وأثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، إنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات بدءاً من غد الثلاثاء بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد أهمية التفاوض حول اتفاق ينظم تشغيل سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.