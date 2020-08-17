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مصر تؤكد أهمية التفاوض حول اتفاق ينظم تشغيل سد النهضة

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أكدت مصر أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ( مصر - وإثيوبيا - السودان) ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب (مصر -السودان).

وقالت الخارجية المصرية في بيان، عقب مشاركة وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي المصريين أمس، في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الإتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وأثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، إنه تقرر أن تُستأنف المفاوضات بدءاً من غد الثلاثاء بهدف التوصل إلى إتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

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