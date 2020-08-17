شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني ينشر وثيقة تؤكد علاقة قطر المشبوهة مع الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، النظام القطري بتجاوز قوانين حقوق الإنسان بعد ترحيل السلطات القطرية المواطنة اليمنية حياة البيضاني قسرا إلى دولة جيبوتي، مؤكدا تجاوز الحكومة القطرية كافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي بإقدامها على التواصل مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأرفق الوزير اليمني في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته مساء السبت، المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية لترحيل المواطنة اليمنية إلى دولة ثالثة، مؤكدا أن هذه المذكرة توضح اختطاف قطر للمواطنة حياة البيضاني وترحيلها قسرا ومحاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من ميليشيا الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر.

وقال الوزير الإرياني إن قطر تجاوزت قوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها عبر ترحيل البيضاني.

وأضاف الإرياني: ما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، تجاوز لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

إدانة قطر

وكانت مواطنة يمنية، اسمها حياة، اتهمت سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة، وناشدت حكومة كندا والمنظمات الدولية مد يد المساعدة إليها.

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وانتشرت قصة المواطنة حياة، عبر الناشط اليمني علي البخيتي، الذي بث سلسلة تغريدات مرفقة بفيديو للمرأة اليمنية، يتهم فيها الدوحة بترحيلها إلى جيبوتي قسرا مع زوجها رغم الخلافات الناشبة بينهما. وكشف البخيتي أن بيانات سفر حياة تبدو كأنها مغادرة طواعية رغم أنه ترحيل قسري بعد أن سحبوا هاتفها وهددوها. وطالب الناشط منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، بإدانة سلوك قطر المخالف لكل المواثيق الدولية.

صمت مريب

ولاذ صحفيون وناشطون يمنيون بالصمت وامتنعوا عن التضامن مع مواطنتهم حياة رغم مضي أيام على قضيتها التي أثارت تعاطفا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى ارتباطهم بقطر التي رحّلت حياة قسرا في خطوة كشفت تواطؤ الدوحة مع الحوثيين.

ولم يصدر أي تعليق على سبيل المثال من الناشطة الفائزة بجائزة نوبل للسلام توكل كرمان المرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وتجاهل صحفيو قناة الجزيرة اليمنيون التعليق على القضية.

وتساءلت الدبلوماسية اليمنية عائشة العولقي لـ«اليوم»: ما الغريب في اكتشاف علاقة قطر بميليشيا الحوثي؟. مؤكدة أنه منذ اندلاع الأزمة اليمنية وللأسف الشديد تدعم قطر بقوة النظام الإيراني وتمول ميليشيا الحوثي بالمال والسلاح من أجل الاستمرار في الانقلاب على الشرعية، لذا ما كشفه وزير الإعلام اليمني يؤكد إلى أي مدى تتورط قطر في محاولة استمرار الفوضى في اليمن.

وأعربت العولقي عن دعمها الكبير للمواطنة اليمنية «حياة» التي تعرضت للترحيل القسري من السلطات القطرية، مشددة على أن ما ارتكبته قطر يشير إلى أنها دولة لا تراعي الحد الأدنى من حقوق الإنسان وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات خصوصا ضد المرأة، مشيرة إلى أن النظام القطري يجب أن يخضع للمساءلة على هذه الجريمة التي تتطلب تدخل الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات القطرية في ملف حقوق الإنسان والذي رصدته جهات دولية عدة.