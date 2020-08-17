شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية لاضطهاد الملالي للعمال والسجناء الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

أعربت منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق العمال دعم إضرابات العمال في إيران، مطالبين نظام الملالي بوقف الانتهاكات بحق العمال، الذين يعانون من ظروف عمل قاسية، إضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المالية.

ويتواصل إضراب عمال وموظفي منشآت النفط والغاز والبتروكيماويات في 20 مدينة من 12 محافظة، ويشمل الإضراب ما لا يقل عن 46 مصفاة ومصنعا ومحطة طاقة مرتبطة بهذه الصناعة.

ويعاني العمال المضربون من ظروف العمل القاسية، لاسيما في ظل الحرارة العالية والظروف المعيشية الصعبة، حيث يغيب الأمان الوظيفي وعقود العمل المفروضة عليهم وقتية، ولا يشملهم تأمين العلاج والتقاعد، وبإمكان صاحب العمل تسريحهم من العمل متى ما يريد، فضلا عن أن رواتبهم أقل من خط الفقر بأضعاف ولم تدفع هذه الرواتب الضئيلة لهم منذ عدة أشهر.

ويحاول وكلاء النظام والمقاولون التابعون للحكومة كسر إضراب العمال بالتهديد والإغراء وإطلاق وعود لهم وممارسة الضغط على العمال.

وحيّت زعيمة المعارضة مريم رجوي العمال المضربين، ودعت منظمة العمل الدولية وعموم الاتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق العمال إلى إدانة سياسات النظام السالبة لحقوق العمال ودعم إضرابات العمال المضطهدين في إيران واحتجاجاتهم.

على صعيد متصل، تحاول الفاشية الدينية في إيران، بإصدار أحكام بالإعدام على سجناء الانتفاضة والسجناء السياسيين لمنع الانتفاضات الشعبية من خلال خلق أجواء من الترويع والتخويف.

وأحالت محكمة إسلام شهر ملف حسين ريحاني، سجين الانتفاضة إلى المحكمة العليا للملالي للبت فيه بتهمة مشاركته في انتفاضة نوفمبر 2019. واعتقل حسين ريحاني في 8 ديسمبر2019 أثناء مداهمة استخبارات قوات الحرس لمنزله في إسلام شهر، وتم استجوابه وتعذيبه في مركز احتجاز استخبارات الحرس بسجن إيفين، ثم نُقل في نهاية المطاف إلى سجن طهران الكبير (فشافويه).

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وفي الأسابيع الأخيرة، أيدت المحكمة العليا للملالي أحكام الإعدام الصادرة بحق ثمانية سجناء سياسيين في طهران وأصفهان، ولكن بسبب حملة «لا تعدموا» و«الإلغاء الفوري للإعدام»، اضطر النظام لوقف عمليات الإعدام.

في غضون ذلك، أُعدم مصطفى صالحي، في 5 أغسطس، وهو سجين الانتفاضة، لمشاركته في انتفاضة ديسمبر2017- يناير2018.

وفي 6 أغسطس، أيدت المحكمة العليا للملالي، حكم الإعدام للسجين السياسي حيدر قرباني من أهالي كامياران، وأحيل ملفه إلى «محكمة تنفيذ سنندج». وكانت وزارة المخابرات قد اعتقلته عام 2016 وتعرض للتعذيب لفترة طويلة، وينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

كما حكم على سجينين سياسيين كرديين، هما هوشمند علي بور (من أهالي سردشت) ومحمد أستاد قادر (من أهالي سقز)، القابعين في السجن منذ أغسطس 2018، بالإعدام من قبل محكمة أقيمت في سنندج في يناير 2019.

وفي تطور آخر، حكمت محكمة الثورة في مشهد أحكاما بالإعدام على عدد من السجناء السُنة في شرق إيران بتهمة «البغي»، وأحيل الحكم إلى المحكمة العليا للموافقة عليه.

ودعت رجوي،، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات والهيئات المعنية الأخرى بحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإلغاء أحكام الإعدام وإنقاذ أرواح المحكوم عليهم بالإعدام. وأكدت مرة أخرى ضرورة إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى السجون في إيران واللقاء بالسجناء، خاصة السجناء السياسيين.

وأضافت رجوي: يجب إدانة الفاشية الدينية في إيران بقوة لمواصلتها التعذيب والإعدام التعسفي، خاصة بحق السجناء السياسيين، وانتهاكاتها الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان، وإخفائها عن المجتمع الدولي.