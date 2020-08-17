"صواريخ حزب الله" في بعبدا.. سيناريو كارثة مرفأ بيروت قد يتكرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر أهالي منطقة بعبدا في جبل لبنان من انفجار صواريخ لحزب الله موجودة في نطاق منطقتهم، مناشدين الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالتصرف إزاء تلك الصواريخ خشية انفجارها في أي لحظة ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في هذه المنطقة السكنية على غرار انفجار مرفأ بيروت.

وطالب أعضاء في بلدية بعبدا من رئيس البلدية في كتاب خطي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، بضرورة توجيه كتاب خطي إلى وزير الداخلية وقيادة الجيش يتضمن مخاوف مجلس البلدية وأهالي المنطقة من أي انفجار ولا سيما قرب مستشفى "سان شارل" كما أشار إليه في وقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرين إلى أن "المراجعة الشفوية لا تجدي نفعا وليس لها أي أثر في حال وقوع الانفجار".

وأكد أعضاء البلدية أن توجيه الكتاب إلى الجهات المعنية هو ضرورة لرفع المسؤولية عن البلدية رئيسا وأعضاء وتجنبا للضرر وحفاظا على الأرواح.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن خرائط لمواقع صواريخ حزب الله القريبة من العاصمة، وتحديداً بالقرب من مستشفى السان شارل في بعبدا على مسافة غير بعيدة من القصر الجمهوري ووزارة الدفاع، مشيرة إلى أن الحزب يستغلّ المجمّعات السكانية من أجل تخزين ترسانة الصواريخ التي يملكها.

وقبل ذلك أيضا، كانت إسرائيل قد قالت إن حزب الله يقوم ببناء مواقع لإنتاج الصواريخ في حي الأوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية ونشرت أيضا صورا ومقاطع فيديو لمواقع في بيروت والجنوب لمصانع للصواريخ وتخزين الأسلحة وسط مناطق سكنية.