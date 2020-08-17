انت الان تتابع حلف الأطلسي يرفض زعم روسيا البيضاء قيامه بحشد عسكري قرب حدودها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء

نفى حلف شمال الأطلسي مزاعم رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو يوم الأحد بأن الحلف يقوم بحشد عسكري قرب حدود بلاده الغربية، لكنه قال إنه يراقب الوضع هناك عن كثب.

وذكر لوكاشينكو في وقت سابق يوم الأحد أن دبابات وطائرات حلف الأطلسي انتشرت على بعد 15 دقيقة من حدود روسيا البيضاء.

وقالت متحدثة باسم الحلف في بيان ”لا يوجد حشد لحلف شمال الأطلسي في المنطقة. لا يمثل الوجود متعدد الجنسيات للحلف في الجزء الشرقي من أراضيه تهديدا لأي دولة. إنه دفاعي تماما ومتناسب ويهدف لمنع الصراع وحفاظ السلام“.

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وحثت المتحدثة روسيا البيضاء على احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي.

يأتي ذلك بينما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع قولها إن جيش روسيا البيضاء يعتزم إجراء مناورات عسكرية خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس آب بالقرب من المحطة النووية في البلاد وفي منطقة جرودنو المتاخمة لبولندا وليتوانيا.

وقالت أيضا إن الجيش سيتدرب على تعزيز الحدود الغربية للجمهورية السوفيتية السابقة في إطار هذه المناورات.