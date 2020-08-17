انت الان تتابع وزيرة داخلية بريطانيا: المهاجرون يعتبرون فرنسا دولة عنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل

ذكرت تقارير إعلامية يوم الأحد أن الوزيرة البريطانية المسؤولة عن الأمن والهجرة قالت لزملائها في البرلمان إن مهاجرين عبروا القنال الانجليزي إلى بريطانيا لأنهم يعتقدون أن فرنسا ”دولة عنصرية“.

وجاء في التقارير التي نشرتها عدة صحف بريطانية أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل أدلت بتلك التصريحات في مؤتمر بالهاتف مع أعضاء في البرلمان بعد زيادة عدد الأشخاص الذين يتوجهون من فرنسا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة.

ونقلت صحيفة ميل أون صنداي عن مصدر في الحكومة قوله إن باتيل أوضحت أن هذه الآراء تعود للمهاجرين وليست لها.

ولم ترد الحكومة الفرنسية حتى الآن على طلب للتعليق.

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وردا على طلب للتعليق على تصريحات الوزيرة قالت وزارة الداخلية يوم الاحد إن باتيل تشعر بخيبة أمل إزاء العدد المتزايد من القوارب التي تعبر القنال الانجليزي وتعمل على انجاز تشريع يكون جاهزا فور انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري.

واتفقت بريطانيا وفرنسا على العمل معا لإغلاق طريق المهاجرين بعد أن سلكه مئات الأشخاص، بينهم أطفال، من مخيمات مؤقتة في شمال فرنسا عبر واحد من أكثر طرق الملاحة البحرية ازدحاما في العالم.

وأشارت بريطانيا إلى أنها ستكون مستعدة لتقديم مساهمة مالية إذا تمكنت الدولتان من وضع خطة مشتركة لحل المشكلة.