ماكرون يطالب أوروبا بالتحرك دعماً لمتظاهري بيلاروسيا

باريس: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الاتّحاد الأوروبي إلى "مواصلة التحرّك" دعماً "لمئات آلاف" المتظاهرين في بيلاروسيا ضدّ نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إنّه "يجب على الاتّحاد الأوروبي أن يواصل التحرّك إلى جانب مئات الآلاف من البيلاروسيين الذين يتظاهرون سلمياً في سبيل احترام حقوقهم وحريتهم وسيادتهم".
وأتت تغريدة ماكرون في الوقت الذي تجمّع فيه عشرات آلاف المتظاهرين في مينسك مساء الأحد للمطالبة برحيل الرئيس لوكاشينكو الذي يرفض التخلّي عن السلطة بعد أسبوع من فوزه بولاية سادسة في انتخابات طعنت بنزاهتها المعارضة.
ويواجه الرئيس البيلاروسي الذي يحكم الجمهورية السوفياتية السابقة منذ العام 1994، احتجاجات غير مسبوقة ازدادت حدة على خلفية قمع الشرطة للمعارضين.
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