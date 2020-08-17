تقرير برلماني يوثق قتل سلطات أردوغان لـ162 شخصًا فى يوليو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة زمان التركية تفاصيل تقرير برلمانى أعده النائب عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تانري كولو، بالأرقام حول جرائم قتل والتعذيب ضلعت سلطات إنفاذ القانون في ارتكابها خلال شهر يوليو: ووثق التقرير وقوع 162 انتهاكًا لحق الحياة واعتداء الشرطة على 110 اجتماعات ومسيرات احتجاجية. البرلماني تانري كولو أشار إلى أن: "التقرير يظهر أن الانتهاكات الحقوقية هى وسيلة الحكومة الوحيدة لمواصلة سلطتها". وفيما يلي أبرز ما ورد في التقرير: – مقتل 54 شخصًا في مواجهات مسلحة ومقتل شخص في صراعات أهلية – العثور على جثامين 61 لاجئًا – مقتل 36 سيدة ووفاة 10 عمال في حوادث عمل – تعرض 170 شخصًا للتعذيب من بينهم أربعة أطفال Advertisements – تعرض 43 شخصًا للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجون – اعتقال صحفيين وإدانة صحفيين في قضية وفتح تحقيقات بحق ثلاثة آخرين – صدور 178 قرارًا بحظر الولوج إلى أخبار – اعتقال 20 شخصًا بسبب حرية الفكر والتعبير عن الرأي وفتح تحقيقات بحق 6 آخرين وفرض غرامة مالية على شخص للسبب نفسه. – إقالة أربعة مديري محليين واعتقال 34 شخصًا لأسباب سياسية وإدانة 3 أشخاص في قضايا سياسية ومداهمة مقر حزب سياسي. – اعتداء الشرطة على 110 فعاليات ومؤتمرات صحفية وحظر 10 فعاليات أخرى. – اعتقال 316 شخصًا خلال مؤتمرات صحفية واحتجاجات وفعاليات. – إدانة 62 شخصًا في قضايا قائمة بحقهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات ومسيرات تظاهرية.

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