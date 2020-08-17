شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تنمية المشروعات الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمى يحافظ على سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، والقصور الموجود في سوق العمل بشأن استيعاب كل الإناث الراغبات في العمل، والجهود المبذولة بشأن توفير مزيد من فرص العمل، وما سيعود على المجتمع من فائدة بشأن دمج الاقتصاد الموازي وفى نفس الوقت على الموازنة العامة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية خاصة فى ظل الزيادة السكانية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز الآليات التي يتم بموجبها توفير مزيد من فرص العمل للشباب، ومنحهم فرصة على الابتكار والإبداع والتطوير ومزيد من المشروعات التي تعد أكبر داعم لقطاع الصناعة وتنمية الصناعة المحلية بصورة كبيرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ربط التعليم الفني بسوق العمل، لتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة لتغيير نظرة المجتمع حيال التعليم الفني، وأنه قاطرة التنمية الحقيقية، خاصة فيما يخص ملف الصناعة، ولهذا يجب ان يكون هناك ربط وتنسيق بين متطلبات السوق والتعليم الفني.

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يذكر أن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الفترة الماضية شهدت إنشاء جامعات جديدة سواء حكومية أو أهلية، وهناك جامعات قديمة نالت حظًا وفيرًا من الاهتمام من خلال ثقافة العمل والعمل الدءوب، وأن الجامعة تكاد تكون بلا بطالة وإدخال تخصصات جديدة حسب سوق العمل، موضحًا أنه تم إنشاء العديد من الكليات الجديدة في جامعة حلوان، حيث شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية ميلاد كلية الطب جامعة حلوان وهذا كان صرحًا كبيرًا يضاف إلى جامعة حلوان ومستشفاها الجامعى الذى دخل منذ أيام كمستشفى عزل لعلاج مصابى فيروس كورونا.