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وزير التعليم ينفي اعتماد مصروفات العام الدراسى الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي عن اعتماد نشرة مصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية.

وقال شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه لم يتم اعتماد نشرة المصروفات حتى الآن، مؤكداً أن النشرة المتداولة غير صحيحة ومزورة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نشرة لمصروفات العام الدراسي الجديد، وتضمنت "145 جنيه لمرحلة الحضانة، و160 جنيه للمرحلة الإبتدائية، و15 جنيه للمرحلة الإعدادية، و195 جنيه للمرحلة الثانوية".

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