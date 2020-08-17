بالصور.. نائب محافظ جنوب سيناء تترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

عقدت لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بوظائف المهندسين في محافظة جنوب سيناء، والتي سبق الإعلان عنها، لمقابلة المهندسين المتقدمين للوظائف، بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام.

ترأست اللجنة المهندسة إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، وعضوية مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق، ومدير عام مديرية الطرق، ومدير عام مركز معلومات الديوان العام، ومدير عام الموارد البشرية بالديوان العام، ومدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير الحملة الميكانيكيات.

وجرت خلال أعمال اللجنة مقابلة 65 مهندسًا، في مختلف التخصصات الهندسية "كهرباء قوى، مساحة، ميكانيكا سيارات، عمارة، تخطيط عمراني".