5 درجات نزولاً بدرجات القبول في الثانوية العامة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قرر محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، خفض درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة، 5 درجات، ليصبح 255 درجة، بدلاً من 260 درجة.

وجه المحافظ بالاستمرار في قبول الملفات، التي بدأت منذ 22 يوليو الماضي باستلام ملفات الطلاب وفقًا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٩٩.١٤٪ والتي خاض امتحاناتها 93 ألفًا و643 طالبًا وطالبة، حضر منهم 93 ألفًا و589، ونجح منهم 92 ألفًا و787 طالبًا.

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