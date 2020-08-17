سجلت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، 3310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد 2846 إصابة أمس الجمعة، في ما يمثل أكبر ارتفاع لمعدلات الإصابة منذ إلغاء نظام العزل العام.
وتشهد البلاد ارتفاعا يوميا في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي حيث وصلت حصيلة إصابات كورونا حتى اليوم إلى 215521.
وبدأت وتيرة تفشي الفيروس بالتسارع مجددا في نهاية جويلية الماضي، بعد أن تباطأت نتيجة قيود العزل الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا.. إصابات كورونا تسجل زيادة قياسية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.