الأحرار يضع عينه على تدبير القنيطرة والطالبي العلمي: “قادرون على إخراج المدينة من وضعها الحالي”

وجه حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات لتدبير حليفه الحكومي، العدالة والتنمية، لمدينة القنيطرة، والتي يرأس مجلسها البلدي الوزير عزيز رباح.

ونقل الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار، أن الحزب نظم لقاءا افتراضيا، في إطار برنامجه “100 يوم 100 مدينة”، بمشاركة أعضائه ومتعاطفيه وساكنة المدينة، وهو اللقاء الذي قال إن المشاركين فيه طرحوا مشاكلهم وأولوياتهم، كما قدموا الحلول المقترحة لتجاوزها، لقيادات الحزب الذين شاركوا في هذه المحطة.

وحسب ذات المصدر، فإن رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، عبر عن قدرة حزبه على تدبير القنيطرة “وإخراجها من وضعها الحالي”.

ووصف الطالبي العلمي فريق التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة بالفريق المحترف، الذي يضم شخصيات قال إن لديها تجربة كبيرة، وأيضا كفاءات وطاقات شابة ونسائية واعدة، مشيرا إلى أنه “سيقول كلمته في المحطات المقبلة، إذ أنه قادر على تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة القنيطرة وإخراجها من وضعها الحالي، وجعلها مدينة متطورة وعصرية”.