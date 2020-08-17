مهلة جديدة لأصحاب المركبات لتجديد أو إنجاز المراقبة التقنية

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، اليوم الأحد، عن تمكين أصحاب المركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.5 طن من مهلة إضافية إلى غاية 31 غشت الجاري، من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية.
وأوضحت النارسا في بلاغ لها، أن هذه المهلة تهم المركبات الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية الدورية المنتهية صلاحيتها ابتداء من تاريخ 18 مارس الماضي أو أصبحت خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى، ابتداء من هذا التاريخ.
الاستفادة من هذه المهلة الإضافية، حسب الوكالة، مشروطة بتوفر صاحب المركبة على وصل حجز موعد لإخضاع مركبته للمراقبة التقنية قبل 31 غشت 2020 مؤشر عليه من طرف أحد مراكز المراقبة التقنية للمركبات المرخصة أو متحصل عليه من خلال البوابة الإلكترونية https://khadamat.narsa.gov.ma مع تأكيده من لدن المركز المعني، وذلك للإدلاء به عند الاقتضاء.
يشار إلى أن إقرار هذه المهلة الإضافية، جاء بهدف إعطاء الوقت الكافي للمرتفقين الذين لم يتمكنوا من إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية في الوقت المحدد سابقا، في الوقت الذي تدعو الوكالة المرتفقين المعنيين إلى الإسراع بحجز مواعيدهم لإجراء المراقبة التقنية لمركباتهم قبل 31 غشت 2020.
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