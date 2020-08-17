شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 23 ألف إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل أمس الأحد إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة. ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكدة و107852 وفاة.

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