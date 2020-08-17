شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزا أوائل العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أبرادور في تسجيل فيديو بثه على تويتر أمس الأحد، إنه يتوقع أن يكون لقاح كوفيد-19 جاهزا للاستخدام في البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل. وعقدت حكومته شراكة مع الأرجنتين وشركة أسترا زينيكا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا لطرحه في أنحاء أمريكا اللاتينية.

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