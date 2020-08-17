شكرا لقرائتكم خبر عن 139 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر أمس الأحد، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 116 إصابة و17 وفاة أول أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 96475 حالة من ضمنهم 59743 حالة تم شفاؤها و5160 حالة وفاة".

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