المدفعية الإسرائيلية تقصف موقعًا ببلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة المزيد

أعلن الجيش الإسرائيلي،الإثنين، إن قواته قصفت مواقع رصد تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان،: "قصفت دبابات الجيش مواقع رصد تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى أعمال الشغب على السياج الأمني".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن،الأحد، تحديد موقع انطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية واعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية الدفاعية.

والأحد، كانت صافرات الإنذار دوت في عدة تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم تفعيل صافرات الإنذار في بلدة سدروت وفي بلدة إيفيم"، وهي تجمعات سكنية في جنوبي إسرائيل".

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وذكرت محطات التلفزيون الإسرائيلية أن "السكان في بلدة سدروت لاحظوا أصوات انفجارات نتجت عن اعتراض الصاروخين".

وأوضحت النسخة الإلكترونية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "شظايا من صاروخ اعتراضي سقطت على فناء منزل في بلدة سديروت ما تسبب بأضرار طفيفة فيه".

ولفتت إلى "إصابة 3 إسرائيليين بالصدمة نتيجة سقوط الشظايا في المكان".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل ومواطنيها وسيواصل العمل ضد محاولات المساس بها".

وحمّل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه، مؤكدا أنها مسؤولة عن تداعيات تلك الأعمال المرتكبة.