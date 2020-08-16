بونو والنصيري يتأهلان رفقة إشبيلية إلى نهائي “أوروبا ليغ”

بلال نوالي – صحافي متدرب
تأهل فريق إشبيلية الاسباني بلاعبيه ياسين بونو ويوسف النصيري إلى نهائي “أوروبا ليغ” بغد تغلبه في مباراة النصف على مانشيستر يونايتد الانحليزي.
وتقدم مانشستر يونايتد مبكرا في المباراة في الدقيقة 9 بهدف برونو فيرنانديز عن طريق ضربة جزاء, قبل أن يعدل الفريق الأندلسي النتيجة بواسطة خيسوس فيرنانديز في الدقيقة 26، لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
وتمكن فريق إشبيلية الإسبانية من تسجيل الهدف الثاني من توقيع لوك دي يونج في الدقيقة 78 ، لتنهتي المقابلة بتأهل الفريق الأندلسي إشبيلية لنهائي كأس الدوري الأوروبي.
وسيواجه إشبيلية الإسباني في النهائي الفائز من مباراة إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.
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