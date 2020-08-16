الزمالك “يلعب” ورقة “المفاوضات الودية” قبل تقديم شكوى إلى “فيفا” ضد الرجاء بسبب أحداد

كشفت وسائل إعلام مصرية، بينها صحيفة “اليوم السابع”، ان إدارة فريق الزمالك المصري قررت تأجيل تقديم شكوى رسمية ضد الرجاء الرياضي بخصوص ما أسمته “أزمة المغربي حميد أحداد”.

وشدد المصدر ذاته على كون الزمالك ارتأى انتظار ما ستسفر عنه المباحثات الودية بين مع مسؤولي الرجاء، بعدما خاطبت إدارته نظيرتها فى الرجاء لإعادة اللاعب للقاهرة بعد نهاية إعارته.

وأضاف المصدر ذاته “طلب النادى المغربى بشكل ودي استمرار اللاعب حتى نهاية الموسم وتمديد إعارته بسبب التوقف الكروي، الذي حدث بسبب جائحة كورونا، إلا أن إدارة الكرة بنادي الزمالك شددت في خطابها للنادي المغربي على أنه سيتم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، حفاظا على حقوق النادي المالية فى تمديد الإعارة الحالية، إلا أنه تم إرجاء هذه الخطوة بشكل مؤقت انتظارا لما سيتم الوصول إليه من خلال المباحثات الودية حفاظا على العلاقة الطيبة بين الناديين”.