وزير النقل المصري يعلن عن زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من غد

الأحد 16 أغسطس 2020

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، مساء اليوم عن زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من غد الإثنين، على جميع الخطوط.



وأوضح الوزير في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن سعر التذكرة لتسع محطات سيرتفع إلى 5 جنيهات بدلا من ثلاثة ، كما سيرتفع سعر تذكرة أقل من 16 محطة من 5 جنيهات إلى 7، أما من 16 إلى 40 محطة يصل ثمن التذكرة 10 جنيهات،الدولار يساوي 15.93 جنيه.

وذكر كامل الوزير أن تكاليف تشغيل المترو سنويا تصل إلى 8 مليارات جنيه يتم تحصيل نصف المبلغ فقط، لافتا إلى أن الزيادة الجديدة تغطي تكاليف التشغيل.

وأوضح أنه بتحريك أسعار التذاكر 25 أو 30% نكون حققنا جزء من باقى العجز المتبقى علينا للدولة، مضيفا أن تكاليف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق 97 مليار جنيه.

وتابع" المترو يوفر نصف الوقت عن وسائل النقل الأخرى، معلقاً: " لو هتركب 3 ميكروباصات هتدفع 35 جنيها، وأنا هاخد منك بس 10 جنيهات"

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ونبه إلى أن الفئات المستثناة من الركاب لن تتأثر بالزيادات الأخيرة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل "الطرق والموانئ والنقل النهري والسكك الحديد ومترو الأنفاق"، تقترب من تريليون جنيه مصري، وتحديداً نحو 950 مليار جنيه.

وأوضح مدبولي، خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه تم صرف 424 مليار منها بالفعل في مشروعات انتهت، وجار تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز تكلفتها حوالي 526 مليار جنيه.

وأكد أن مصر قفزت90 مركزا عالميا فى قطاع الطرق لتحتل المرتبة 28 على مستوى العالم بعد أن كانت في المركز 118، لافتا أنه على مستوى القارة الأفريقية تحتل مصر المرتبة الثانية من حيث مستوى جودة الطرق، بعد أن كانت مصر في المركز 28 على مستوى أفريقيا.