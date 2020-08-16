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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصاً في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو والان مع التفاصيل
الأحد 16 أغسطس 2020
أعلن مسؤولون في الحكومة والشرطة بالصومال، الأحد، أن 15 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم ثلاثة مهاجمين، عندما اقتحم إرهابيون فندقا ساحليا شهيرا في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال المتحدث باسم الحكومة، إسماعيل مختار عمر، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الهجوم لم ينته بعد وربما ترتفع حصيلة القتلى".
وهناك موظفان حكوميان وثلاثة من حراس أمن الفندق وأربعة مدنيين من بين الضحايا الـ 12، حسبما ذكر ضابط الشرطة أحمد باشاني لـ (د.ب.أ).
ووفقا لباشاني، بدأ الإرهابيون المشتبه بهم الهجوم بانفجار انتحاري قوي بسيارة مفخخة عند بوابة مدخل الفندق وبعده اجتاحوا المبنى.
وأضاف ضابط الشرطة أن دوي إطلاق النار استمر داخل فندق "إيليت" الكائن على شاطئ ليدو بالعاصمة، حيث اشتبك أفراد الأمن مع المسلحين داخل المبنى مساء أمس
وغالبا ما يتردد على الفندق، المملوك للنائب البرلمانى ورجل الأعمال الصومالي الشهير عبدالله محمد نور، سياسيون وصحفيون وناشطون في مجال المجتمع المدني.
وفي تصريحات أخرى لوكالة بلومبرغ للأنباء عبر الهاتف أمس، قال المتحدث باسم الحكومة إن عملية عسكرية جارية الآن لإنقاذ الأشخاص من الفندق.
وأضاف "أحصينا أيضا 19 مصابا في الهجوم".
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
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