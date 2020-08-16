شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: فشل مجلس الأمن في تمديد الحظر على إيران أمر مؤسف والان نبدء بالتفاصيل

_شعوب المنطقة عانت الأمرين جراء سياسات طهران العدائية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، أمر مؤسف ومخيب لآمال شعوب المنطقة التي عانت الأمرين جراء سياسات نظام طهران العدائية، من إنشاء وإدارة المليشيات الطائفية لتقويض الأمن والسلم الأهلي في البلدان العربية، وتصدير الإرهاب والفوضى لتهديد المصالح الدولية.

وتابع عبر "تويتر":" دفع اليمن ثمنا غاليا للتدخلات الايرانية وتزويدها المليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" وخبراء صناعة الألغام، ومساعيها تحويل الأراضي اليمنية الى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد مصادر الطاقة وخطوط الملاحة الدولية والسيطرة على باب المندب".

‏وأضاف: "المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الأعضاء في مجلس الأمن مطالبين بالقيام بواجباتهم وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، في حفظ الأمن والسلم الدوليين ووقف المخاطر التي تهدد السلام في العالم، وتطبيق مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، ومواجهة الإرهاب الإيراني".