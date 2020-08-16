شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كوفيد-19» في فرنسا تتجاوز 3000 لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد، 3015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز عدد الحالات 3000 حالة يوميا لثاني يوم على التوالي.

ومع ذلك يقل عدد الحالات الجديدة المسجلة وفق بيانات الوزارة عن عدد الحالات المسجلة السبت، وهو 3310 حالات عندما وصلت البلاد إلى ذروة جديدة بعد رفع إجراءات العزل العام.