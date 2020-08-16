شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد وقوفها مع المملكة ضد الاعتداءات الحوثية الغاشمة والان نبدء بالتفاصيل

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وجرى اعتراضها جميعاً من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم، تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار في اليمن، حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المُتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.