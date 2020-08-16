وفد أمني مصري يزور الأراضي الفلسطينية

وصل وفد أمني مصري إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء الأحد، مع تصاعد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365" إن الوفد الأمني المصري، الذي ضم مسؤولين من جهاز المخابرات العامة المصرية، اجتمع وفد من اللجنة المركزية لحركة "فتح" وبحث معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمصالحة بين "فتح" و"حماس".

كما أشار إلى أن الوفد الأمني المصري اجتمع لاحقا مع مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

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وذكر المسؤول الفلسطيني أن الوفد الأمني المصري سيغادر إلى قطاع غزة للقاء الفصائل الفلسطينية هناك.

وهذه هي الزيارة الأولى لوفد أمني مصري إلى الأراضي الفلسطينية منذ شهور.

وأشار المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الجهود المصرية لم تتوقف ولو للحظة لتفادي انفجار الأوضاع من جديد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

وكانت الأيام الأخيرة شهدت تدهورا في الأوضاع الأمنية مع مهاجمة الجيش الإسرائيلي أهداف في قطاع غزة وإطلاق فلسطينيين بالونات حارقة وقذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.