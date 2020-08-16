سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أمني عراقي، الاحد، إن صاروخي كاتيوشا سقطا ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية تفكيك قاعدة لإطلاق الصواريخ في بغداد.

وتتعرض المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية ومقرات بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ومساكن المسؤولين،بين فترة وأخرى إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون التي يجري إطلاقها من مناطق عدة من العاصمة العراقية.