تعافي زوجة الرئيس البرازيلي من إصابتها بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت زوجة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأحد، أن الفحوص أثبتت تعافيها من فيروس كورونا المستجد بعد أسبوعين من إصابتها بالمرض.
وتعرض العديد من أفراد أسرة الرئيس البرازيلي للإصابة بكوفيد-19 في بلد يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث أعلى عدد الإصابات بالمرض بعد الولايات المتحدة.
وتوفيت جدة ميشيل بولسونارو زوجة الرئيس بالمرض قبل أيام وأصيب الرئيس نفسه في يوليو/تموز بالمرض، كما أثبتت الفحوص الآن إصابة ابنه الرابع جايير رينان بالمرض.
وقالت ميشيل على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تعلن نتيجة أحدث فحص "أشكركم من أجل دعائكم وكل ما قمتم به من أعمال تنم عن الحب".
وحتى أمس السبت سجلت البرازيل 107232 وفاة بسبب كورونا في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض نحو 3.3 مليون حالة.
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