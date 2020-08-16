شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 وكالات_ الخليج 365 قال مصدر أمني عراقي، الأحد، إن صاروخي كاتيوشا سقطا ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

Advertisements من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية تفكيك قاعدة لإطلاق الصواريخ في بغداد. وتتعرض المنطقة الخضراء، حيث المقار الحكومية ومقرات بعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ومساكن المسؤولين،بين فترة وأخرى إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون التي يجري إطلاقها من مناطق عدة من العاصمة العراقية.

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