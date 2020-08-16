شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: وثيقة تكشف تورط قطر مع الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة القطرية تواصلت في الفترة الأخيرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا أن ذلك يعد تجاوزا لكل القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونشر الإرياني وثيقة تمثل المذكرة التي استخدمتها السلطات القطرية، والتي تؤكد اختطاف قطر للمواطنة حياة البيضاني وترحيلها قسرا ومحاولتها تسليم الأم وطفلها لأسرتها التي هددتها بالقتل بناء على طلب من ميليشيات الحوثي، وتعريض حياتهما للخطر».

وأشار الإرياني إلى أن «قطر تجاوزت قوانين حقوق الإنسان التي وقعت عليها عبر ترحيل البيضاني، وما كشفت عنه المذكرة من تواصل بين الحكومة القطرية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتعامل معها دون اعتبار لوضعها غير الدستوري، تجاوز لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وتجاهل لتضحيات اليمنيين المتواصلة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب».

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وتأتي تصريحات الإرياني بعد قضية اليمنية حياة التي اتهمت سلطات قطر بترحيلها قسرا إلى دولة ثالثة، وناشدت حكومة كندا والمنظمات الدولية مد يد المساعدة إليها.

ونشرت «مكة» والعديد من الصحف العربية والمحلية قصة المواطنة حياة، حيث ظهرت في فيديو تتهم فيه الدوحة بترحيلها إلى جيبوتي قسرا مع زوجها، رغم الخلافات الناشبة بينهما.

وناشد الناشط اليمني علي البخيتي الأمم المتحدة للتدخل وإنقاذ حياة قبل سفرها إلى اليمن، وكشف أن بيانات سفر حياة تبدو كأنها مغادرة طواعية، رغم أنه ترحيل قسري بعد أن سحبوا هاتفها وهددوها، وطالب الناشط منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، بإدانة سلوك قطر المخالف لكل المواثيق الدولية.