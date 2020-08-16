شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي عالمي في إصابات كورونا اليومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وارتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليونا، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد.19-
وكان الرقم الإجمالي اليومي القياسي السابق يزيد قليلا عن 292 ألف حالة، وتم تسجيله في 31 يوليو.
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