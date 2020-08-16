شكرا لقرائتكم خبر رقم قياسي عالمي في إصابات كورونا اليومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في يوم واحد عالميا بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، مشيرة إلى قفزة عالمية في عدد الحالات بلغت 294 ألفا و237 حالة في الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 21 مليونا، بينما توفي أكثر من 755 ألف شخص بسبب كوفيد.19-

وكان الرقم الإجمالي اليومي القياسي السابق يزيد قليلا عن 292 ألف حالة، وتم تسجيله في 31 يوليو.