التحالف يسقط عشرات الإرهابيين الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية بقوة على ميليشيات الحوثي الإرهابية، وشن غارتين جويتين على مجاميع للانقلابيين أثناء محاولتهم استعادة مواقع خسروها شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وقال الجيش اليمني، في بيان لمركزه الإعلامي، إن غارات التحالف العربي أسقطت العشرات من الميليشيات الإرهابية بين قتيل وجريح، وردت الحوثيين إلى نحورهم خاسرين.

ومنذ أيام ، تدور مواجهات في محافظة الجوف بين قوات الجيش اليمني والانقلابيين الحوثيين، خلفت عددا من القتلى والجرحى، فيما أعلن الجيش اليمني أمس الأول سيطرته على مواقع عدة ومرتفعات جبلية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وجاءت غارات التحالف بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

وأعلنت قيادة التحالف أمس الأول «اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) التي قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقها من العاصمة صنعاء، حيث تم اعتراضها وتدميرها بالداخل اليمني» .

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وقبلها بأيام أعلن المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط، كما تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأكد استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وشددت قيادة التحالف أكثر من مرة على أنها مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

على صعيد متصل، خرج عشرات الآلاف من المواطنين اليمنيين في مظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الجنوبية أمس، لتأييد الشرعية والتحالف والمطالبة بتمثيل كل المكونات الجنوبية في حكومة الكفاءات المقرر الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي.

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