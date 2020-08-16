مركز الملك سلمان للإغاثة ينهي مشروع الدواجن في أبين

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وينفذ المركز مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررا في ست محافظات يمنية، هي تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ70,000 أسرة يمنية، من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.
وسلم المركز أمس مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت مجموعة من أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن المساعدات الطبية الخاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في اليمن.
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