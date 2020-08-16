شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل: اقتربنا من توقيع اتفاق سلام مع السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلى كوهين النقاب عن أن إسرائيل والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس عن الوزير القول إنه «يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي».

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين القدس والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في فبراير الماضي واتفقا على «بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات» بين الجانبين.

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على صعيد آخررأكدت موريتانيا دعمها لدولة الإمارات في المواقف التي تتخذها وفق مصالحها الوطنية ومصالح العرب والمسلمين وقضاياها العادلة.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان أمس الأول، بمواقف الإمارات الثابتة تجاه فلسطين وحق شعبها في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح البيان: «أن الجمهورية الموريتانية، تقديرا منها لروابط الاخوة والعلاقات التاريخية التي تربط بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وثقة منها في حكمة وحسن تقدير قيادتها وما قدمته من تضحيات كبيرة وخدمات جليلة لصالح القضايا العربية والقضية الفلسطينية تحديدا، لتؤكد أن دولة الإمارات تمتلك السيادة المطلقة والاستقلالية الكاملة في تسيير علاقاتها وتقدير مواقفها وفق مصالحها الوطنية، ومصالح العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة».

وأضاف البيان: «أن ثقتنا مطلقة في قيادة دولة الإمارات المتحدة الشقيقة، وأنها ستراعي في أي موقف تتخذه مصالح الأمة العربية والشعب الفلسطيني ومعاناته وهو يرزح تحت الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي، وبما عرف عنها من حكمة وحسن تقدير ستتخذ جميع التدابير والضمانات لاستعادة الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».